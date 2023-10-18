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رئيسة وزراء إيطاليا: نجدد التزامنا بحماية المدنيين وحل المشكلات الإنسانية العاجلة وضمان حل سريع لهذه الأزمة (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
18-10-2023 | 04:56
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