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وزيرة الصحة الفلسطينية: نُناشد كافة المنظمات الأممية للتدخل من أجل إيصال المساعدات الإنسانية وفتح ممر آمن لنقل المرضى

Lebanon 24
18-10-2023 | 05:16
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