Advertisement

أخبار عاجلة

حماس: الانحياز الغربي لإسرائيل أفشل قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار

Lebanon 24
18-10-2023 | 06:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي: هناك محاولات لإنعقاد مجلس الأمن من أجل إصدار قرارٍ يقضي بوقف إطلاق النار في غزة والأمم المتحدة التي يجب أن تكون حضناً لكل ضعيف عاجزة أن اتخاذ ذاك القرار
lebanon 24
18/10/2023 14:44:01 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: نعبر عن بالغ استهجاننا لمواقف الدول التي صوتت في مجلس الأمن ضد قرار فتح ممرات إنسانية لقطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
18/10/2023 14:44:01 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوبة البريطانية في مجلس الأمن: لا نستطيع تأييد قرار لا يندد بأفعال حركة حماس الإرهابية
lebanon 24
18/10/2023 14:44:01 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن يفشل في تبنّي مشروع قرار روسي يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة
lebanon 24
18/10/2023 14:44:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:37 | 2023-10-18
07:35 | 2023-10-18
07:31 | 2023-10-18
07:27 | 2023-10-18
07:23 | 2023-10-18
07:18 | 2023-10-18
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24