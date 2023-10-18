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وزير الخارجية السعودية: على المجتمع الدولي اتخاذ موقف بشأن حماية الفلسطينيين في غزة

Lebanon 24
18-10-2023 | 06:54
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