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أخبار عاجلة
وزير الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تعمدت قصف المستشفى المعمداني في اليوم السابق وقالت إنه تحذير
Lebanon 24
18-10-2023
|
07:07
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