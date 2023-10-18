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رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين: هناك وقاحة واضحة من العدو بمحاولة التنصّل من مسؤولية إستهداف مستشفى المعمداني

Lebanon 24
18-10-2023 | 07:31
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