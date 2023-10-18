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صفي الدين: الدول الغربيّة وعلى رأسها أميركا لا تعتبر أن الفلسطينيين والعرب هم من صنف البشر وبالتالي فمن الجائز قتلهم

Lebanon 24
18-10-2023 | 07:37
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