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وزارة الخزانة الأميركية تُصدر عقوبات تستهدف أفراداً على صلة بـ"حماس"

Lebanon 24
18-10-2023 | 08:21
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