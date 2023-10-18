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الجيش الإسرائيلي: تعرض بعض مواقعنا على الحدود اللبنانية لإطلاق نار وقواتنا ترد على مصادر النيران

Lebanon 24
18-10-2023 | 08:50
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