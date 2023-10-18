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بو حبيب من جدة خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الاسلامي: على المجتمع الدولي اليوم مسؤولية كبرى أن يوقف المعايير المزدوجة والدعم الأعمى للمحتل

Lebanon 24
18-10-2023 | 09:05
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