بو حبيب من جدة خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الاسلامي: على المجتمع الدولي اليوم مسؤولية كبرى أن يوقف المعايير المزدوجة والدعم الأعمى للمحتل

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