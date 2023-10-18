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بوحبيب: لبنان هذا البلد المحبّ للسلام يوجه تحذيرا صارخا اليوم استمرار العدوان على غزة يمكن أن يشعل نيرانا قد تلتهم المنطقة بأكملها

Lebanon 24
18-10-2023 | 09:06
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بو حبيب: إستمرار العدوان على غزة يمكن أن يشعل نيرانا قد تلتهم المنطقة بأكملها
lebanon 24
18/10/2023 16:51:30 Lebanon 24 Lebanon 24
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18/10/2023 16:51:30 Lebanon 24 Lebanon 24
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18/10/2023 16:51:30 Lebanon 24 Lebanon 24
برّي: أمام ما يجري في المنطقة وتصاعد العدوان الاسرائيلي على فلسطين وغزة ولبنان نحن أمام فرصة لانتخاب رئيس للجمهورية فهل نتلقفها؟
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18/10/2023 16:51:30 Lebanon 24 Lebanon 24
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