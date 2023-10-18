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أخبار عاجلة
"الجزيرة" عن مصدر أمني: المقاومة تستهدف بصاروخ موجّه موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا قرب مزارع شبعا
Lebanon 24
18-10-2023
|
10:22
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