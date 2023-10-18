بسبب "فيتو" أميركيّ... مجلس الأمن يفشل بتبني قرار بشأن النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي

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استخدمت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد قرار يدعو إلى هدنة إنسانية للصراع بين إسرائيل وحركة حماس للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وصوت 12 عضوا لصالح مسودة النص اليوم بينما امتنعت روسيا وبريطانيا عن التصويت.وقال رئيس جلسة مجلس الأمن الدولي: "للأسف المجلس لم يتمكن من تبني قرار بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني". (سكاي نيوز)