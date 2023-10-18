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الولايات المتحدة تصوّت بحقّ النقض "الفيتو" ضدّ مشروع قرار برازيلي يُدين الحرب بين إسرائيل وحماس
Lebanon 24
18-10-2023
|
10:32
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