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صفارات الإنذار تُدوّي في كريات شمونة وكفار يوفال ومرجليوت ومعيان باروخ والغجر وكفار جلعادي وتل حاي قرب حدود لبنان

Lebanon 24
18-10-2023 | 10:51
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