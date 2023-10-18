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كفرشوبا ومزرعة بسطرا والماري وحلتا والهبارية والفرديس تتعرّض لقصف مدفعي وصاروخي إسرائيليّ

Lebanon 24
18-10-2023 | 10:53
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