Advertisement

أخبار عاجلة

مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الأوسط: خطر اتساع الصراع حقيقي جدا وخطير للغاية

Lebanon 24
18-10-2023 | 11:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: خطر حقيقي من اتساع رقعة الصراع بالمنطقة
lebanon 24
20/10/2023 23:47:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مبعوث كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة: العام الحالي "خطير للغاية" مع اقتراب شبه الجزيرة الكورية من حرب نووية (الشرق)
lebanon 24
20/10/2023 23:47:12 Lebanon 24 Lebanon 24
منسق الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط: على إسرائيل ضمان سلامة المدنيين ومعاقبة الجناة (الجزيرة)
lebanon 24
20/10/2023 23:47:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: لن يتحقق السلام في الشرق الأوسط من دون أن يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة ونطالب بمؤتمر دولي للسلام
lebanon 24
20/10/2023 23:47:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:20 | 2023-10-20
16:19 | 2023-10-20
16:12 | 2023-10-20
16:05 | 2023-10-20
16:03 | 2023-10-20
15:57 | 2023-10-20
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24