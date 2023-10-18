حزب الله: إستهداف موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا بالقذائف ‏الصاروخية والأسلحة من بينها سلاح 57 ملم مما أدى إلى ‏تحقيق إصابات مباشرة في الموقع

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