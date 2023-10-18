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مقررة حقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية: للدفاع عن النفس حدود ونتساءل عن هدف رد إسرائيل على هجمات "حماس" (الجزيرة)

Lebanon 24
18-10-2023 | 13:05
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