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أنباء عن وصول جرافات وآليات لمعبر رفح لإصلاح ما تضرر إثر القصف الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني (الحرة)

Lebanon 24
18-10-2023 | 14:11
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