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مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"الحدث": ألغينا اللقاء مع بايدن بسبب رعاية وحماية واشنطن للجرائم الإسرائيلية

Lebanon 24
18-10-2023 | 14:28
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