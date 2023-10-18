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رئيس البرلمان التركي لـ"الجزيرة": سنعمل على توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة في أسرع وقت ممكن

Lebanon 24
18-10-2023 | 14:33
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