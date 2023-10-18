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أردوغان: جهود ضمان السلام تعطلت بسبب خطوات كإرسال حاملات طائرات للمنطقة وقطع المساعدات وعقاب سكان غزة بالجملة
Lebanon 24
18-10-2023
|
14:42
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