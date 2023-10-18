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الجيش الإسرائيلي: قصفنا بالدبابات بنى تحتية لـ"حزب الله" ردا على إطلاق صاروخ مضاد للدبابات في منطقة شوشان (الجزيرة)

Lebanon 24
18-10-2023 | 15:56
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