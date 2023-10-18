23
o
بيروت
24
o
طرابلس
26
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
24
o
بشري
23
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
"أكسيوس" عن مسؤولين: مجلس الحرب الإسرائيلي أبلغ بايدن بعدم وجود خطة لما بعد الحرب وأن التركيز على الهجوم المضاد
Lebanon 24
18-10-2023
|
17:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يديعوت أحرونوت: بايدن دعا مجلس الحرب الإسرائيلي إلى "التفكير في فترة ما بعد الحرب" (الحدث)
Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: بايدن دعا مجلس الحرب الإسرائيلي إلى "التفكير في فترة ما بعد الحرب" (الحدث)
19/10/2023 02:09:19
19/10/2023 02:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"القناة 13 الإسرائيلية": بايدن سيشارك غدا في مجلس الحرب الإسرائيلي بحضور نتنياهو وغالانت وغانتس
Lebanon 24
"القناة 13 الإسرائيلية": بايدن سيشارك غدا في مجلس الحرب الإسرائيلي بحضور نتنياهو وغالانت وغانتس
19/10/2023 02:09:19
19/10/2023 02:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن القناة 12 الإسرائيلية: المجلس الحربي المصغر التابع للحكومة الإسرائيلية ينعقد من جديد هذا المساء
Lebanon 24
"سكاي نيوز" عن القناة 12 الإسرائيلية: المجلس الحربي المصغر التابع للحكومة الإسرائيلية ينعقد من جديد هذا المساء
19/10/2023 02:09:19
19/10/2023 02:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يستعمل المضادات الأرضية لإبعاد الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة
Lebanon 24
"حزب الله" يستعمل المضادات الأرضية لإبعاد الطائرات الحربيّة الإسرائيليّة
19/10/2023 02:09:19
19/10/2023 02:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الاعلامية علا شرارة في ذمة الله بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
الاعلامية علا شرارة في ذمة الله بعد صراع مع المرض
12:54 | 2023-10-18
18/10/2023 12:54:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار لوزير التربية يتعلّق بإقفال المدارس الجنوبية غدا.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
قرار لوزير التربية يتعلّق بإقفال المدارس الجنوبية غدا.. إليكم التفاصيل
11:46 | 2023-10-18
18/10/2023 11:46:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"العروس" شيرين إحدى ضحايا انهيار مبنى المنصورية.. تزوجت قبل أسابيع قليلة وفيديو من زفافها ينتشر
Lebanon 24
"العروس" شيرين إحدى ضحايا انهيار مبنى المنصورية.. تزوجت قبل أسابيع قليلة وفيديو من زفافها ينتشر
03:50 | 2023-10-18
18/10/2023 03:50:34
Lebanon 24
Lebanon 24
التحذير الايراني الثاني.. هجمات "حزب الله" لم تعد في اطار الرد
Lebanon 24
التحذير الايراني الثاني.. هجمات "حزب الله" لم تعد في اطار الرد
08:00 | 2023-10-18
18/10/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طلب عاجل من السفارة الأميركيّة لمواطنيها في لبنان... ماذا أعلنت؟
Lebanon 24
طلب عاجل من السفارة الأميركيّة لمواطنيها في لبنان... ماذا أعلنت؟
05:44 | 2023-10-18
18/10/2023 05:44:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:03 | 2023-10-18
بايدن: نتوقع دخول المساعدات لغزة الجمعة بعد إصلاح المعبر الخميس
19:02 | 2023-10-18
تظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن للتنديد بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
19:00 | 2023-10-18
غارة إسرائيلية عنيفة غرب مدينة غزة
18:59 | 2023-10-18
المتحدث باسم البيت الأبيض كيربي: المساعدات ستعبر إلى غزة في الأيام المقبلة والطريق بحاجة لبعض الإصلاح أولا
18:31 | 2023-10-18
البنتاغون: وزير الدفاع يبحث مع نظيره البريطاني أهمية ردع الجهات التي تسعى لتصعيد الصراع
18:31 | 2023-10-18
10 شهداء بينهم نساء وأطفال بقصف إسرائيلي على منزل شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة
فيديو
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
Lebanon 24
ردا على استهداف دبابة "ميركافا".. إسرائيل تقصف أهدافا لحزب الله (فيديو)
00:12 | 2023-10-17
19/10/2023 02:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
Lebanon 24
حريق ضخم على جسر البرانية
17:30 | 2023-10-15
19/10/2023 02:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
Lebanon 24
"فستان متغيّر سحري".. هكذا يعمل بتقنية مذهلة (فيديو)
03:30 | 2023-10-15
19/10/2023 02:09:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24