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المتحدث باسم البيت الأبيض كيربي: المساعدات ستعبر إلى غزة في الأيام المقبلة والطريق بحاجة لبعض الإصلاح أولا

Lebanon 24
18-10-2023 | 18:59
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