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"إكسيوس" عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين: بايدن دعا إسرائيل لمعالجة الوضع الإنساني بغزة للحفاظ على الدعم الدولي
Lebanon 24
18-10-2023
|
19:22
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