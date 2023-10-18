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إعلام فلسطيني: شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي على منزل بمخيم في جباليا شمال قطاع غزة
Lebanon 24
18-10-2023
|
23:37
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