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الرئيس الصيني لرئيس وزراء مصر: بكين ترغب في جلب المزيد من الاستقرار في الشرق الأوسط (الحدث)

Lebanon 24
18-10-2023 | 23:45
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