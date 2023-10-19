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الرئاسة المصرية: السيسي بحث مع بايدن تسهيل إدخال المساعدات إلى غزة بشكل مستدام

Lebanon 24
19-10-2023 | 00:02
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