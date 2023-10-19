Advertisement

أخبار عاجلة

لافروف: هناك خطر جدي من تحول الصراع في غزة إلى صراع إقليمي

Lebanon 24
19-10-2023 | 00:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لافروف: خطر تصاعد النزاع إلى صراع إقليمي مرتفع للغاية
lebanon 24
19/10/2023 11:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24
مديرة صندوق النقد الدولي: هناك إقرار بأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يشكل مصدرا آخر لعدم اليقين (الشرق)
lebanon 24
19/10/2023 11:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الأميركي: سافرت إلى الدوحة لمناقشة الوضع في إسرائيل وستكون جهود الشركاء الإقليميين حاسمة لمنع توسع الصراع (الجزيرة)
lebanon 24
19/10/2023 11:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف: حل الدولتين هو الطريق لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
19/10/2023 11:04:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
04:00 | 2023-10-19
03:59 | 2023-10-19
03:57 | 2023-10-19
03:54 | 2023-10-19
03:54 | 2023-10-19
03:46 | 2023-10-19
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24