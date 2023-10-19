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"العربية" نقلاً عن تايمز أوف إسرائيل: ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 306 منذ بداية الحرب

Lebanon 24
19-10-2023 | 02:28
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