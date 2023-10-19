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البحرية الأميركية: سفينة قيادة وسيطرة تابعة للأسطول السادس توجهت من إيطاليا إلى إسرائيل

Lebanon 24
19-10-2023 | 02:33
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