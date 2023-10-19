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سوناك للإٍسرائيليين بعيد وصوله إلى تل أبيب: "أشارككم حزنكم وأقف معكم في وجه الإرهاب"
Lebanon 24
19-10-2023
|
02:50
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