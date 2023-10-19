التحكم المروري: حركة المرور كثيفة من المنصورية باتجاه المكلس وصولاً الى مستديرة الصالومي ومن المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا وصولاً الى الوسط التجاري ومن انطلياس باتجاه الدورة

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