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المستشار الألماني: أجريت محادثات مع الحكومة الإسرائيلية حول الخطوات التي يجب اتخاذها مع التأكيد على تحرير الرهائن الموجودين في غزة (الجزيرة)

Lebanon 24
19-10-2023 | 03:10
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