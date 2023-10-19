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الصين تعرب عن "خيبة أمل عميقة" حيال الفيتو الأميركي بمجلس الأمن على قرار يدين حرب إسرائيل وحماس

Lebanon 24
19-10-2023 | 03:34
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