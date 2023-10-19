Advertisement

أخبار عاجلة

الأونروا لـ"سكاي نيوز عربية": نطالب بوقف إطلاق النار في غزة من أجل إدخال وتوزيع المساعدات

Lebanon 24
19-10-2023 | 03:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكومة الإسرائيلية: لا يوجد اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة ولا إدخال المساعدات مقابل خروج الأجانب (سكاي نيوز)
lebanon 24
19/10/2023 13:54:04 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن مصادر ليبية: وصول طائرة المساعدات الإماراتية الـ18 إلى مطار بنينا ضمن الجسر الجوي لمساعدة ضحايا الفيضانات
lebanon 24
19/10/2023 13:54:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مستعدون لقتال " طويل الأمد" في غزة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
19/10/2023 13:54:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تقارير إسرائيلية تتحدث عن مقتل قيادي في حركة "حماس" (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
19/10/2023 13:54:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
06:52 | 2023-10-19
06:51 | 2023-10-19
06:51 | 2023-10-19
06:21 | 2023-10-19
06:18 | 2023-10-19
06:07 | 2023-10-19
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24