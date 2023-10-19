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إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد القتلى العسكريين إلى 306 وعدد المختطفين إلى 203 نتيجة التصعيد مع حماس

Lebanon 24
19-10-2023 | 03:54
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