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الخارجية الفلسطينية: إطالة أمد الحرب يعطي إسرائيل المزيد من الوقت لإبادة قطاع غزة بمن فيه

Lebanon 24
19-10-2023 | 04:51
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