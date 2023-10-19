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الإعلام الحكومي بغزة: توثيق قصف 5 مخابز على الأقل بمناطق مختلفة في القطاع ما أدى لارتقاء عشرات الشهداء (الجزيرة)

Lebanon 24
19-10-2023 | 04:53
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