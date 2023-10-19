Advertisement

أخبار عاجلة

إسرائيل تطلق عدة قذائف مدفعية تجاه الأراضي اللبنانية (الحدث)

Lebanon 24
19-10-2023 | 04:55
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"العربية": إسرائيل تطلق قذائف باتجاه الحدود اللبنانية
lebanon 24
19/10/2023 16:27:21 Lebanon 24 Lebanon 24
التوتر يعود جنوباً: إطلاق صاروخين من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.. وإسرائيل ترد بقذائف مدفعية
lebanon 24
19/10/2023 16:27:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا خلية أطلقت قذائف "هاون" من داخل الأراضي اللبنانية (سكاي نيوز)
lebanon 24
19/10/2023 16:27:21 Lebanon 24 Lebanon 24
صاروخ موجّه أُطلق من الأراضي اللبنانية باتجاه هدف إسرائيلي شمال فلسطين المحتلة (الميادين)
lebanon 24
19/10/2023 16:27:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:18 | 2023-10-19
09:16 | 2023-10-19
09:12 | 2023-10-19
09:07 | 2023-10-19
09:02 | 2023-10-19
08:48 | 2023-10-19
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24