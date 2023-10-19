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الصحافية كريستينا عاصي بحاجة إلى دم وبلاكيت من فئة A+ أو O+ في مستشفى الجامعة الأميركية. للتبرع، الإتصال على الرقم: 76745400

Lebanon 24
19-10-2023 | 05:48
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الصحافية كريستينا عاصي بحاجة إلى دم وبلاكيت من فئة A+ أو A- أو O+ أو O- في مستشفى الجامعة الأميركية. للتبرع، الإتصال على الرقم: 76745400
lebanon 24
19/10/2023 16:31:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحافية كريستينا عاصي بحاجة لوحدات دم من فئة A+ أو A- أو O+ أو O- في مستشفى الجامعة الاميركية
lebanon 24
19/10/2023 16:31:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحفية كريستينا عاصي التي أصيبت باستهداف العدوّ في الجنوب بحاجة للمرة الثالثة لدم في مستشفى الجامعة الاميركية
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19/10/2023 16:31:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مريض في مستشفى الجعيتاوي بحاجة ماسة إلى بلاكيت دم من أي فئة... للتبرع، الإتصال على الرقم: ٧٠٥٧٥٥١٦
lebanon 24
19/10/2023 16:31:24 Lebanon 24 Lebanon 24
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