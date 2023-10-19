يلتقي وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب في هذه الاثناء سفراء الدول العربية المعتمدين في لبنان وذلك في اطار مناقشة الاوضاع والتطورات الاقليمية في غزة والمنطقة

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