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أخبار عاجلة
الجيش الإسرائيلي: نفذنا عمليات خاصة داخل غزة لجمع معلومات حول الرهائن
Lebanon 24
19-10-2023
|
05:56
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