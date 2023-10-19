Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة الصحة الفلسطينية: 3500 قتيل على الأقل ونحو 12 ألف إصابة في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي

Lebanon 24
19-10-2023 | 06:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الصحة في قطاع غزة: استشهاد 436 مواطنًا منهم 91 طفلًا و61 سيدة وإصابة 2271 مواطنًا آخر بجراح مختلفة منهم 244 طفلًا و151 سيدة من جراء العدوان الإسرائيلي
lebanon 24
19/10/2023 16:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: إستشهاد 69 وإصابة أكثر من 1300 جراء الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية
lebanon 24
19/10/2023 16:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الصحة الفلسطينية: القطاع الصحي في غزة قد ينهار خلال ساعات جراء العدوان الإسرائيلي
lebanon 24
19/10/2023 16:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة الفلسطينية: نحو 3000 شهيد وأكثر من 12500 جريح في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
lebanon 24
19/10/2023 16:35:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:34 | 2023-10-19
09:29 | 2023-10-19
09:27 | 2023-10-19
09:18 | 2023-10-19
09:16 | 2023-10-19
09:12 | 2023-10-19
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24