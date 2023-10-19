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وزير الخارجية السعودية يُؤكّد أهميّة وقف كل أشكال إستهداف المدنيين في غزة

Lebanon 24
19-10-2023 | 07:19
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