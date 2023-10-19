Advertisement

أخبار عاجلة

صفارات الإنذار تُدوّي في تل أبيب الكبرى (الجزيرة)

Lebanon 24
19-10-2023 | 07:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
متحدث باسم الخارجية الأميركية: بلينكن ونتنياهو احتميا في مخبأ لـ5 دقائق حين انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب (الجزيرة)
lebanon 24
19/10/2023 16:44:11 Lebanon 24 Lebanon 24
صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب بعد إطلاق صواريخ من غزة
lebanon 24
19/10/2023 16:44:11 Lebanon 24 Lebanon 24
صفارات الإنذار تُدوّي في كريات شمونة وكفار يوفال ومرجليوت ومعيان باروخ والغجر وكفار جلعادي وتل حاي قرب حدود لبنان
lebanon 24
19/10/2023 16:44:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رشقة صواريخ جديدة على تل أبيب وصفارات الإنذار تدوي (الحدث)
lebanon 24
19/10/2023 16:44:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:40 | 2023-10-19
09:34 | 2023-10-19
09:29 | 2023-10-19
09:27 | 2023-10-19
09:18 | 2023-10-19
09:16 | 2023-10-19
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24