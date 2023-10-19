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وزير الدفاع الألماني: تخفيض أو سحب قوات "اليونيفيل" سيكون إشارة خاطئة في هذا التوقيت
Lebanon 24
19-10-2023
|
07:53
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