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أمير قطر: نُؤكّد ضرورة بذل الجهود لخفض التصعيد وفتح ممرات آمنة في غزة للإغاثة والجهود الإنسانية

Lebanon 24
19-10-2023 | 08:06
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